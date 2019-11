Učesnik rijalitija nakon emitovanja ide u zatvor

Jedan od učesnika rijalitija Parovi, Dario Šogorović, otkrio je pred kamerama da je dobio sudsku presudu prema kojoj mora da ide u zatvor.

On je izjavio da mu ne smeta zatvoren prostor, ali da mu je rijaliti, kako kaže, priprema za život iza rešetaka.

"To se dogodilo davno, napali su me u jednom klubu. Branio sam se, ali sam im nanio povrede, zbog kojih ću da odgovaram. Nisam kriv, nikog nisam provocirao, niti dirao. Napali su me, život mi je bio ugrožen. Da se nisam branio, grupa bi me unakazila", izjavio je on.

Ostali učesnici su bili u šoku i pokušavali su od njega da izvuku više detalja, ali u datom trenutku nisu uspjeli.

