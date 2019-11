Danas predah od lošeg vremena, od petka najavljen haos na Balkanu

Nakon što je jugo posljednjih dana poharalo jug Hrvatske, koji se osjetio i u Bosni i Hercegovini, te donio jake kiše koje su uzrokovale brojne poplave i probleme u saobraćaju, danas možemo nakratko odahnuti.

Kako navode meteorolozi, u četvrtak slijedi predah od olujnog vjetra i kiše, no već se od petka mogu očekivati novi problemi, a jugo bi moglo početi jačati već noćas kako u Hrvatskoj, tako i u dobrom dijelu Hercegovine.

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u petak, 15. novembra, najavljuju umjereno ili ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Povremena i slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjima BiH. Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni. U zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne očekuju se olujni udari juga. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 8 do 13, a dnevna od 12 do 18 °C.

Slično će biti i u subotu i nedjelju kada se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Povremena i slaba kiša je moguća u Hercegovini, zapadnim područjima Bosne i u Krajini. Padavine uglavnom u jutarnjim satima i prije podne. Jutarnja temperatura od 8 do 16, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveroistoku naše zemlje do 21 °C.

Za sutra, petak, u Bosni i Hercegovini je najavljeno upozorenje - žuti meteoalarm, dok se u Hrvatskoj očekuje - crveni, sličan onom koji je vladao na Jadranu tokom proteklih dana, kada mnogi nisu mogli prepoznati omiljena ljetovališta Bosanaca i Hercegovaca, jer su gradovi bili pod vodom.

Za četvrtak nema ozbiljnih upozorenja, no već je za petak izdat crveni meteoalarm za Kvarner i cijelu Dalmaciju.