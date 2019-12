Bolna četiri mjeseca udovca i djece nakon smrti porodilje Danijele: "Gdje je mama? Što nije došla kući?":

Porodilja Danijela Krstić (31) preminula je u Opštoj bolnici u Aleksincu nekoliko sati nakon porođaja u avgustu 2019. godine. Njen suprug, Zvonko ostao je sam sa kćerkicom (5) i sinom, kog Danijela nije dočekala da vidi. On tvrdi da je do tragičnog ishoda došlo greškom doktora.

Kako je za "Telegraf.rs" ispričao, dok odgaja dvoje djece kao udovac, čeka izvještaje komisija kojima je čitav slučaj svoje pokojne žene poslao na provjeru.

- Stigao je obdukcioni nalaz u oktobru, u njemu piše da je smrt nastupila zbog trovanja plodovom vodom. Međutim, postavlja se pitanje zašto nije odrađen carski rez ako je moglo, moja Danijela je bila 10 dana u bolnici pre porođaja. Poslat je obdukcioni nalaz trima komisijama u Beograd, kako bi se utvrdio stepen odgovornosti ljekara, ali to stoji tako u mjestu već tri mjeseca - očajno kaže Zvonko za naš portal.

Sagovornik Telegrafa objašnjava da je jedna od tri institucije kojima se obratio pri Ministarstvu zdravlja, a druge dvije su nezavisne. Naveo je i to da je nakon smrti njegove supruge, navodno, narednih mjesec dana inspekcija Ministarstva zdravlja bila u aleksinačkoj bolnici.

Kako kaže, sada čeka izvještaj iz Ministarstva, da bi nadležno tužilaštvo moglo da pokrene postupak, a on da podigne privatnu tužbu.

- Znam da je odrađen carski rez, bilo bi sve u redu i ona bi bila živa. Sinčić sada ima probleme sa sinusima, jer je bio pun plodove vode. Od rođenja ne može lijepo da diše. Kćerka plače po čitav dan, traži je, noću se budi, ne spava. Vjerujte, strašno je. A ja više ne znam šta da radim. Čekam, a dani samo prolaze - očajno priča Zvonko.

Beba raste, ali djevojčica ne može da prihvati da Danijele nema

Zvonko nam priča da je sin dobro, raste i razvija se, ali ga najviše muči disanje i problemi koje ima sa nosem, upravo zbog okolnosti u kojima se rodio. Međutim, vjeruje da će se to vremeno riješiti, ali daleko veći problem je stanje u kom se nalazi njegova i Danijelina ćerka: potpuno je utučena.

Traži majku po čitav dan, i plače, a kako bi pokušao da joj približi šta se dešava i sačuva uspomenu na majku, nesrećni udovac je vodi na Danijelin grob svakoga dana.

- Djevojčici sam rekao istinu, odveo je na groblje i pokušao da joj objasnim da mama tu spava sa anđelima. Kada odemo, posjedimo malo, zapalimo svijeću i odemo, ali ona se ne miri sa tim. Teško to prihvata. Plače i kada vidi njenu sliku u telefonu, pa je dugo ljubi. Onda me pita: "Gdje je mama? Zar nije kod doktora u bolnici?". Odgovorim joj da nije. Ona nastavi: "Kako kada smo je tako ostavili? Kako je došao Luka kući, a mame nema?" I tada brizne u plač. Bolne su to scene, samo malo tješi to što ide u vrtić, pa ima dnevne zanimacije - rekao je za "Telegraf.rs" Zvonko.

Samo ja znam kako mi je

Otac koji je ostao sam sa dva mala djeteta, prinuđen je da sa njima bude po čitav dan. Osim što ih čuva, Zvonko je morao da preuzme ulogu oba roditelja na sebe. Zbog tih obaveza, on ne može još nigde da radi, te je nezaposlen.

Na pitanje, kako preživljavaju, on odgovara "nekako".

- Ne znam odakle mi snaga. Preokupiran sam njima dvoma, eto, oni su mi snaga. Dobijam tu neku ekonomsku pomoć od države, a za ostalo se snalazim kako umijem. Jednostavno za njih dvoje moram da imam - zaključio je svoju bolnu priču za "Telegraf.rs" Zvonko Krstić.

Aleksinačka bolnica: Umrla je prirodnom smrću

Iz Opšte Bolnice u Aleksincu, Telegraf je dobio mejl u kom su napisali da je Danijela, suprotno onome iz obdukcionog nalaza, preminula prirodnom smrću.

- Porodilja Danijela Krstić je preminula 9. avgusta 2019. godine u Opštoj bolnici Aleksinac prirodnom smrću kako je utvrdila komisija za provjeru kvaliteta stručnog rada, što je potvrđeno obdukcijskim nalazom Zavoda za sudsku medicinu Niš - navodi se u njihovom mejlu upućenom redakciji "Telegrafa".

