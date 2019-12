Preko interneta traže srpske djevojčice od 11 i djevojke do 25 godina

Prema podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima iz 2018. godine 76 osoba je bilo žrtva trgovine, dok je od njih 71 srpske nacionalnosti. Predatori vrebaju djevojčice i mlade žene u uzrasnoj kategoriji od 11 do 25 godina starosti, dok pedofili plaćaju enormne sume za snimke nedozvoljene polne radnje nad djecom od nekoliko mjeseci do tri godine.

To je najbrže rastuća grana kriminalne industrije i ubira profit veći od 152 milijarde dolara, na godišnjem nivou.

- Najveća problematika, a sa kojom se bori policija za visokotehnološki kriminal, jeste taj da ne postoji univerzalan profil trgovca. Ima ih od poljoprivrednika, sveštenika do ljekara. Često su oni i te kako obrazovani, odlični su psiholozi i uglađeni manipulatori. Prema statistikama profil trgovca je pretežno muški, ali postoje i žene koje su bile u lancu trgovine ljudima, a kasnije postale i trgovkinje - kaže za Telegraf Aleksandra Urošević, predstavnica UNITAS fondacije.

Djevojčice iz porodica koje su u lošijoj finansijskoj situaciji, u kojima je najčešće prisutna socijalna izolacija, iz porodica narkomana ili alkoholičara... To su, prema istraživanjima, najčešće žrtve.

- Poznata je činjenica da se jedna osoba, koja se kupi, otplati u roku od sedam dana. Vrlo je jasno onda zašto dolazi do same trgovine i zašto su motivisani da negdje mapiraju našu djecu na internetu. Prema podacima u Srbiji na društvenim mrežama u svakoj sekundi postoji 700.000 predatora, odnosno ljudi koji se bave trgovinom ljudima. Da li je to pedofil ili osoba koja vrbuje djecu za seksualnu eksploataciju, za vršenje nekakvih kriminalnih radnji pod prinudom.... - objašnjava predstavnica UNITAS fondacije.

Kako Aleksandra kaže, prema nezvaničnim podacima, djeca iz Srbije i Rusije su najskuplja na tržištu i cijene ih za 120.000 evra zato što su "najčistija"!

- Trgovac na društvenim mrežama stupa u kontakt sa djevojčicama od 11 godina i sa djevojkama do 25. U tim godinama devojke odlikuju neki atributi koje trgovci mogu lako prodati. Ako se trgovac, detaljnim pregledom vašeg profila na Fejsbuku, zainteresuje za vas, on ima vašu cjelokupnu sliku, na osnovu fotografija, filmova i muzike, stvari koje objavljuje, interesovanja... Trgovci tada sklapaju profil osobe, da li je depresivna, šta joj nedostaje, kakvi su odnosi u društvu, porodici - ističe Aleksandra i dodaje da osnovni faktor koji čini dijete ranjivim jestu nezadovoljene psihološka potreba za sigurnošću i pripadanjem.

Važne preporuke su:

- Neophodno je da profil svakog djeteta/odrasle osobe, na društvenim mrežama, bude zaključan,

- Prijatelji na društvenim mrežama treba da budu isključivo osobe koje se poznaju,

- Dijete ne treba da se taguje,

- Dijete ne sme da se locira,

- Dijete ne treba detaljno da opisuje vlastita interesovanja!

Šta je sajber jazbina?

- To je visoko organizovana kuća koju trgovci iznajmljuju kako bi na različite načine regrutovali djecu koju izlažu seksualnom zlostavljanju ili fizičkom maltretiranju i seksualnom zlostavljanju. Tu se obavaljaju fotografisanja dece u raznim pozama ili snimci nedozvoljenih radnji sa maloljetnim osobama, da bi se zatim taj materijal distribuirao preko "Dark web-a". Od nekoliko ovakvih fotografija ili snimaka, trgovac može biti finansijski osiguran za čitav život - ističe ona.

Domaćim medijima odjeknula je gnusna vijest te 2018. godine da su u Bačkom Petrovom Selu uhapšeni austrijski državljani Georg Karl Suter i Brigita Sabo zbog zloupotrebe najmanje devet djevojčica uzrasta od 11 do 14 godina. Njih dvoje su im za te fotografije i snimke, koje su distribuirali putem interneta, plaćali između 500 i 1.000 dinara.

Ali, nije to ono najgore!

Istragom je utvrđeno da su se pojedine djevojčice fotografisale uz pristanak roditelja, koji su ih podstrekivali na to gnusno djelo zarad finansijske koristi.

- Pedofili su svoj kriterijum potražnje spustili na dijete od nula do tri godine. Ti snimci donose pedofilima najviše para - kaže Aleksandra.

Trgovina ljudima se, najčešće, krije iza oglasa za posao, modnih agencija, salona za masažu, eskort ili agencija za poslovnu pratnju, barova i striptiz klubova, studiranja u inostranstvu, a najveći prostor za vrbovanje žrtava predstavlja, zapravo, internet.

- Kada vidite da neko traži lijepu i mladu osobu i da joj nudi dobru zaradu, to je apsolutno jasan znak da neko nekoga vrbuje. Kako da se javnost zaštiti u ovoj situaciji? Tako što istražite tu firmu koja vam se nudi, potražite je na APR-u, ukoliko postoji PIB i broj fiksnog telefona, onda je to legitimno poslovanje. Ali, kada ona nije registovana, a nudi veliku zaradu mladoj osobi, tada se pali lampica - dodaje predstavnica UNITAS fondacije.

Fondacija UNITAS zna da drži predavanja i u hotelima - kako prepoznati žrtvu i kako prepoznati osobu koja se bavi prostitucijom dobrovoljno i osobu koja je prinuđena da se bavi ovim poslom.

- Što se tiče prostitucije ona je, pored ulice, zapažena i u hotelima, gde i sami vlasnici imaju prihoda. Velika grupa brendiranih devojaka, koje na sebi imaju neki žig, dovoljan je znak da se radi o prinudnoj prostituciji - priča za Telegraf Aleksandra.

Ono što je nepromijenjeno u Srbiji jeste ta stigma, da je riječ o prostitutkama koje su dale svoj pristanak da se njihovo tijelo eksploatiše, da je riječ o nemoralnim ženama, da su same krive, da su same tražile...

- Upravo zbog neprihvatanja društva, žrtve trgovine ljudima često se vraćaju svojim mučiteljima, odnosno trgovcu ljudima, jer je to jedina atmosfera i životni okvir koje ona poznaje i u okviru kojeg može da funkcioniše. Duše žrtava su životno amputirane. Zato im moramo pomoći da postanu negde ravnopravni članovi društvenog sistema - kaže Aleksandra Urošević.