Trener Jovanović polomio nos protivničkom igraču

Alen Derviši (17), fudbaler omladinske ekipe FK Bor, završio je utakmicu sa slomljenom hrskavicom nosa i blagim potresom mozga, jer ga je, kako tvrdi, na meču u Trsteniku trener domaće ekipe Bratislav Jovanović (59) pesnicom udario u lice.

- Trener me je izveo iz tima pred kraj utakmice, a ja sam pored terena bodrio svoje saigrače - priča nam Alen, sa kojim smo razgovor vodili u prisustvu njegovog oca Tefika. - Krajičkom oka, uspio sam da vidim trenera protivničke ekipe kako mi ubrzano prilazi i sljedeće čega se sjećam je da sam dobio udarac u lice.

Alen je, obliven krvlju, pao, a trener Trstenika PPT ga je zatim još jednom šutnuo u rebra.

- Utrčali su roditelji i djeca, jer je nastao opšti metež - nadovezuje se Alenov otac Tefik. - Došla je i policija, koja je spriječila veći sukob. Ono što me je zaprepastilo jeste da su omladinci Trstenika jedva obuzdali svog trenera, koji je želio da nastavi sa tučom.

Po Tefikovim riječima, protiv Jovanovića je podnijeta prijava po službenoj dužnosti, a prijavu su podneli i predstavnici Regionalne istočne lige za omladince.

- Uopšte ne znam zašto se to desilo - dodaje Alen. - Posebno jer je Trstenik posljednji na tabeli. Nakon tih povreda, u Boru su mi konstatovali polomljenu hrskavicu nosa i blagi potres mozga. Od tada teško dišem i ne mogu da spavam.

U FK Trstenik PPT navode da žale zbog incidenta i najoštrije osuđuju postupak trenera zbog fizičkog napada na igrača.

- Mi smo trenera Jovanovića odmah suspendovali i on više ne radi u klubu, a ostalo će vjerovatno ići redovnim sudskim putem - predočava, za "Novosti", Zoran Stajić, predsednik FK Trstenik PPT. - Kao klub ogradili smo se od njegovog postupka nakon završetka fudbalske utakmice.

U Policijskoj upravi Kruševac kažu da je o svemu obavešteno Više javno tužilaštvo i da su mladiću konstatovane lake telesne povrede.

TRENER: ZNAM DA SAM POGREŠIO

Trener Bratislav Jovanović kaže, za "Novosti", da zna da je pogriješio i da mu se za 25 godina fudbalske karijere nikada ranije nije dogodilo da podlegne provokaciji.

- Kod mene djeca na treningu ne smiju da psuju, isterujem ih zbog toga sa terena, pokušavam da ih vaspitavam - kaže Jovanović. - To je bio neki afekat, ja sam njemu udario šamar i ništa više. Niti sam ga udario pesnicom, niti sam ga tukao. A to što je meni dečko rekao u lice, pas sa maslom ne bi pojeo. Za to postoje i svjedoci i ukoliko dođe do suda, svakako ću se braniti. Ne bježim od toga da sam mu udario šamar, svjestan sam da sam pogrešio.

Jovanović navodi i da je fudbaler skočio na njega, zbog čega ga je držao za ruke, kao i da su onda pritrčali svi i da se situacija ubrzo smirila bez većih posljedica.