Devojčica opisala šta joj je radio pijani otac: Umjesto majke, spasao je razredni

Devojčica (14) (ime poznato redakciji) učenica sedmog razreda Osnovne škole "Cvetin Brkić" u Glušcima optužila je svog oca N. N. i rođenog brata N. N. (inicijali promenjeni) za seksualno uznemiravanje.

Otac i brat su uhapšeni, određeno im je policijsko zadržavanje od 48 sati i oni će tokom dana biti saslušani u Okružnom javnom tužilaštvu u Šapcu.

Kako Telegraf.rs saznaje, otac je duže od godinu dana često primoravao kćerku da se skine, kad god je bio pod dejstvom alkohola.

- Onda bi me gledao, pipkao i mazio i ništa više nije pokušavao. Često je bio pijan pa se to ponavljalo iz dana u dan, četiri do pet puta nedjeljno. Brat nije tražio da skinem odjeću, ali me je i on dodirivao kao da mu nisam sestra - navela je djevojčica.

Ispričala je i kako je preživljavala pravi pakao. Morala je da radi sve poslove po kući, od oca je često dobijala batine kada je odbijala nešto da uradi. Otac ju je primoravao da ide da radi u nadnicu u selu, pa je često odsustvovala iz škole jer je brala duvan. Kada se vraćala kući morala je ocu da daje sav novac koji je zaradila. Često je, rekla je, bila gladna i čak od majke nije imala razumjevanja.

Zbog višemesečne torture djevojčica je tražila načina da ode iz kuće. Kada više nije više mogla da trpi batine, psihičko zlostavljanje i seksualno uznemiravanje, posebno što od majke nije dobila zaštitu, sve je ispričala u školi.

- Kod sestre u obližnjem selu se sakrila na jedan dan nakon što je u školi o nasilju koje trpi ispričala jednoj nastavnici, a potom i razrednom starješini. Kada se nije pojavila kući otac je sutradan otišao u školu gdje je saznao šta je djevojčica ispričala. Bio je bijesan i rekao da su to besmislice - saznaje Telegraf.rs.

U Osnovnoj školi u Glušcima potvrdili su da se istog dana sastao tim za zaštitu od nasilja i o sumnji na porodično nasilje škola je poslala obavještenje Centru za socijalni rad u Bogatiću.

Djevojčica je juče u policijskoj stanici u Bogatiću detaljno opisala mučne situacije iz kuće, a otac se branio kako je kćerku samo ponekad zagolicao iz očinske ljubavi i da je tako svoju ljubav ispoljavao prema drugoj djeci i da to nema veze sa nedozvoljenim polnim radnjama i seksualnim uznemiravanjem.

Osim krivične prijave zbog sumnje na nedozvoljene polne radnje i rodoskvrnuće (član 197 Krivičnog zakonika) ocu i bratu je zabranjen prilazak i komunuikacija sa žrtvom nasilja. Obojica u pritvoru čekaju saslušanje u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu koje će odlučiti o kvalifikaciji krivičnog djela.

U Centru za socijalni rad u Bogatiću istakli su da je djevojčica privremeno smještena kod rođene sestre u jednom selu kod Sremske Mitrovice i da će tim stručnjaka raditi na ovom slučaju i odlučiti kako će djevojčicu zbrinuti.

