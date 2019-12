Pronađen brod iz doba Isusa Hrista

Olupina je pronađena uz pomoć pretrage morskog dna putem sonarnih slika oko ostrva Kefalonije, izvještava Džurnal of arheolodžikal sajens. Ispostavilo se da je Fiskardo jedna od četiri najveće olupine pronađene na Mediteranu i da datira iz ove ere, piše b92.

#Roman #shipwreck containing cargo of 6,000 well-preserved wine amphorae is found on the Greek sea floor. https://t.co/6FfQwmBSWn

— Digital Maps of the Ancient World (@DigitalMapsAW) December 10, 2019