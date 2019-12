Tomović hoće da ženi Miljanu: Dijete je bilo moje!

Bojan Tomović nedavno je u jednom intervjuu tvrdio da je dijete koje je Miljana Kulić abortirala bilo njegovo, a ne Zolino, što je podiglo ogromnu prašinu. Pjevač je tom prilikom iznio i brojne nepoznate detalje njihove veze, a onda, kako Alo prenosi pisanje Sveta, objasnio da se "vidi iz aviona da Miljana njega voli", te je riješio da je sačeka da izađe iz rijalitija kako bi ušli u brak.

"Čim Miljana izađe iz 'Zadruge 3' ženim je! Više od svega bih volio da joj napravim jednog Crnogorca bipolarca! Miksi opičena, ja bipolaran, to mu dođe novi Ajnštajn!" počeo je on: "Miljana mene voli, to se vidi iz aviona, luda je za mnom. Zola nema nikakve šanse pored mene", siguran je on: "Ona koristi Zolu samo za svoje potrebe, dete uopšte nije bilo njegovo. Dijete koje je abortirala je moje!"

"Prije nego što je ušla u 'Zadrugu' govorila mi je da joj kasni, unutra se ispostavilo da je trudna. Da je rađen DNK bilo bi potvrđeno da je dijete 100% moje. Mi smo ostvarili kontakt tako što me je svako malo zivkala da mi pjeva i da me oraspoloži, jer ja imam te minus faze. A onda je to preraslo u žestoku patologiju. Ja jesam otišao u Niš kod nje da se poslovno dogovorimo pošto je htjela pjesmu", prisjećao se, kako se navodi, on.

"Pošto sam tada išao u Beograd preko Albanije svratio sam i kod nje u Niš. Tu ti ja ukapiram da ona hoće sve osim pjesme... Odsedali smo u jednom hotelu, ona je zauzvrat taj hotel reklamirala na svom Instagramu", zaključio je on.

