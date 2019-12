Ovo je Ivan kojeg su brutalno mučili i zlostavljali

Četrdesetsedmogodišnji Ivan Maksutović iz Leskovca tvrdi da je otet, odvezen pored rijeke Južne Morave kod sela Manojlovce i brutalno pretučen od strane dvojice muškaraca sa kojima je radio na gradilištu. Zbog sumnje da su ga skinuli golog, iživljavali se nad njim, udarali ga, prijetili da će da ga bace u rijeku i sve to snimili mobilnim telefonima, uhapšeni su S. Đ. i M. S, potvrđeno je u leskovačkoj policiji za Jugmediju.

Maksimović, koji se zbog posljedica straha, psihičkog i fizičkog maltretiranja, nalazi se na liječenju na odjeljenju neuropsihijatrije Opšte bolnice u Leskovcu, kaže da se sve odigralo prošle srijede, 4. decembra, u prepodnevnim časovima, kada su ga ova dvojica, sa kojima je zajedno radio na gradilištu, optužili da im je ukrao alat.

– Skinuli su me golog, prijetili da će me baciti u rijeku, zatim su izvadili neki kofer u kome su imali skalpel, kliješta i kanap – priča žrtva Ivan Maksutović.

Poslije više časova iživljavanja nad njim, onu su tjerali Ivana da pozove svog sina na mobilni telefon kako bi došao i donio alat koji su on i njegov otac navodno ukrali. Međutim i pored tvrdnje Maksutovića i njegovog sina da oni nisu ukrali alat, oni su Maksutovića nastavili da muče.

Nešto kasnije, oni su ponovo pozvali telefonom Ivanovog sina, ali ovog puta se na telefon javila njegova žena koja je nasilnicima zaprijetila da će ona momentalno pozvati policiju i prijaviti slučaj.

– Tjerali su me da se obučem, zatim su me stavili između dva drveta i tjerali me da klečim na koljenima, a jedan od njih tražio je pištolj od drugara koji mi je uperio u potiljak. Pitao me je, koja mi je posljednja želja? Plakao sam i molio da me ne ubiju, jer imam porodicu i unuke – prepričava svoju jezivu ispovijest Ivan Maksutović.

Oni su Maksutoviću prijetili da ako slučaj prijavi policiji ili o tome priča bilo kome da će njegovom sinu isjeći sedam prsta i da ga nikada više neće vidjeti. Poslije stravičnog mučenja S. Đ. i M. S. su Maksutovića automobilom odvezli do zdavstvene stanice broj 2 i tu ga ostavili.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su S. Đ. (27) i M. M. (26) iz Leskovca, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zlostavljanje i mučenje, a o svemu je obavješteno i Osnovno javno tužilaštvo u ovom gradu.

– Sumnja se da su oni 4. decembra ove godine na prevaru automobilom odvezli četrdesetsedmogodišnjeg muškarca do sela Manojlovac gdje su ga tukli i prijetili mu. Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu. Sudija Osnovnog suda odredio im je pritvor do 30 dana – navode iz leskovačke policije.

Od počinioca ovog monstruoznog djela policija je oduzela mobilne telefone u kojima su i pronađeni video snimci i fotografije o počinjenom djelu. Zbog prijetnji koje je dobio od počinioca Maksimović kaže da nije smio da slučaj prijavi policiji u strahu od odmazde, ali na nagovor supruge i komšija on je ipak to učinio u ponedjeljak 9. decembra. Veoma brzo, prema riječima Ivana, policija je počinioce pronašla i privela.

Pročitajte i:

Policija na nogama: Manijak napada žene u naselju Lazarevo?

Proganjao i napao djevojku: Policija uhapsila nasilnog Banjalučanina

DNS: Od Pavića traže povlačenje kandidature Aćimovića i odbijanje ministarske fotelje

Milanu Guroviću određen pritvor zbog napada na suprugu i maloljetnu kćerku

Ispovijest Tanje Gurović: "Od prvog udarca sam pala, a onda je nastavio da me tuče"

Opljačkana kuća poznate glumice Gorice Popović, odnijeli joj i nagradu za životno djelo

Nijemci savjetuju - ovo su najbolji polovnjaci do 5.000 evra

Da li su ovo najsmotaniji lopovi ikad?