Vozač autobusa (61) seksualno zlostavljao maloljetnicu sa posebnim potrebama

Zbog višemjesečnog seksualnog iživljavanja nad curicom s posebnim potrebama mlađom od 15 godina, muškarac (61) nepravosnažno je osuđen na četiri i pol godine zatvora.

On je povremeno vozio djecu s posebnim potrebama do osnovne škole u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te ih potom razvozio kućama (njegovo ime, školu i mjesto ne navodimo kako bismo zaštitili identitet žrtve). Tako se u periodu od 15. oktobra 2017. godine do 28. februrara 2018. godine pobrinuo da djevojčica (14), kad je djecu razvozio kućama, ostane sama s njim.

Kako bi stekao njezino povjerenje, vodio ju je po trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima, gdje joj je kupovao ćevape i sladoled. Malo po malo počeo ju je milovati po kosi i tijelu, da bi postupno prešao na grudi te potom i na intimne djelove tijela. Dirao ju je gdje je stigao. Također je od nje zatražio da i ona njega dira i zadovolji ga.

Kad je to djevojčica s blagom mentalnom retardacijom odbila, pokušao je s drugom taktikom doći do cilja. Na svom mobitelu joj je prikazao pornofilm “kako bi znala što treba raditi”.

Učiteljica sve otkrila

Ko zna dokle bi išao s perverzijama da djevojčica, kad joj je najavio spolni odnos, nije skupila hrabrosti i sve ispričala učiteljici. Nju je već djevojčičina maćeha obavijestila da u posljednje vrijeme kasni kad se vraća kući i da je kod nje našla mobitel koji joj je dao vozač. Učiteljica je odmah reagovala, razgovarala je s djevojčicom koja joj se, nasreću, povjerila. Učiteljica je potom obavijestila sve koje je trebalo pa je perfidni seksualni predator 22. marta 2018. godine završio u istražnom zatvoru.

Žrtva je s nelagodom, no u detalje opisala kakvom se taktikom služio perfidni seksualni predator, što je, s drugim dokazima, dovelo do toga da je sudsko vijeće s nedvosmislenom sigurnošću zaključilo da je optuženi kriv.

Za gadarije koje je počino, a što je po krivičnom zakonu radnja izjednačena sa spolnim snošajem, nepravomoćno je osuđen na tri godine zatvora.

Za bludne radnje dobio je godinu i pol dana zatvora, a za upoznavanje djeteta s pornografijom još tri mjeseca.

Kako je jedinstvena kazna zatvora uvijek manja od zbroja pojedinačnih, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno ga je osudila na 4,5 godina zatvora.

