Novi napad u Americi: Pucnjava u Dejtonu

Informacija je uslijedila manje od 24 sata nakon što je u pucnjavi u El Pasu ubijeno 20 ljudi.

Pucnjava se dogodila u kvartu Oregon u Dejtonu, javlja RT. Prema riječima svjedoka, napadač je imao masku i automatsku pušku.

Prema preliminarnim informacijama, policija je “neutralisala” napadača, ali nije jasno da li je ubijen ili je priveden. Na licu mjesta nalaze se jake snage policije.

Strahuje se da je u Dejtonu sedmoro mrtvih

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN

— Molly Reed (@MollyR247Now) August 4, 2019