Moguće da pobijedi "neka pravda", ali Srbi ne vjeruju Sudu u Hagu

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je, uoči izricanja drugostepene presude u Hagu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, da je moguće da pobijedi "neka pravda", ali da je odavno, kao i srpski narod, prestao da vjeruje u ispravnost tog suda koji svojim odlukama nije dao osnovu za pomirenje u BiH.

"Nemoguće je da je samo jedna strana kriva. Kako da imate povjerenje kada je kažnjeno cjelokupno vojno i političko rukovodstvo, a sa druge strane je /ratni komandant takozvane Armije BiH/ Naser Orić, o čijim su zvjerstvima stranci pravili emisije još u toku rata na Si-En-En-u, oslobođen u Hagu i u političkom sudu u Sarajevu?", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Karadžić je u žalbenom postupku, a niz pitanja je ostalo bez odgovora.

"Je li Karadžić učestvovao u nečemu? Je li donio neku odluku? Je li nekoga ubio? Je li donio odluku o napadu na civile? Da oni budu strijeljani? Nije nigdje. O čemu je onda riječ? Kakva je to priča o kolektivnoj odgovornosti, o komandnoj odgovornosti? Kako onda Amerikanci ne odgovaraju za komandnu odgovornost? Samo mi odgovaramo za komandnu odgovornost", rekao je Dodik za Televiziju "Pink".

On je podsjetio da je nakon smrti Alije Izetbegovića pred javnost izašao tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun i rekao da je "smrt spriječila njegovo procesuiranje".

"Dobro, onda je moje pitanje, zašto ste čekali da umre? Zašto ga niste procesuirali? Tako je i sa /Franjom/ Tuđmanom. I onda hoće da vas natjeraju da imate povjerenje i na tome se sve završava", rekao je Dodik.

On je naveo da je u posljednje vrijeme bilo izjava i od sudija i od službenika Haškog tribunala da su nestali dokumenti, dokazi i mnogo šta drugo.

"To je samo potkrijepilo i ojačalo naše nepovjerenje. Činjenica je da je tamo neko sklanjao dokaze. Da je neko montirao stvari. To nije kažnjivo. To je dozvoljeno. Pogotovo kada se radi protiv Srba. Tako da ja tom sudu odavno ne vjerujem", zaključio je Dodik.

Drugostepena presuda prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću biće izrečena sutra pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu.

Ova presuda biće izrečena nakon što su razmotrene žalbe odbrane i tužilaštva na prvostepenu odluku, kojom ga je 2016. godine Haški tribunal osudio na 40 godina zatvora.

Prvostepenom presudom Karadžić je proglašen krivim za "genocid na području Srebrenice 1995. godine", dok je oslobođen optužbi za "genocid u drugim opštinama u BiH tokom 1992. godine".

Suđenje Karadžiću počelo je u oktobru 2009. godine, a 24. marta 2016. godine donesena je prvostepena presuda, na koju su se žalili i odbrana i tužilaštvo.

Karadžić je uhapšen u Srbiji 21. jula 2008. godine i 30. jula prebačen u Haški tribunal.

