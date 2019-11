Petorica osumnjičenih za silovanje maloljetnice pušteni na slobodu

Petorica mladića osumnjičena za grupno silovanje djevojčice u okolici Zadra pušteni su iz pritvora.

Kako im je pritvor bio određen zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, nakon ispitivanja svih svjedoka pušteni su na slobodu.

Podsjetimo, petorica osumnjičenih su od kraja oktobra bili u istražnom zatvoru jer je tako odlučilo vanraspravno vijeće zbog opasnosti od uticaja na svjedoke.

Županijsko državno tužilaštvo u Zadru reklo je da su sva petorica mlađih punoljetnika prijavljeni za spolni odnos bez pristanka sa svojom žrtvom. Samo jedan od njih prijavljen je za silovanje.

Spolni odnos bez pristanka je krivično djelo kada žrtva počinitelju nije dozvolila da s njom bude intiman, a u ovom slučaju ono je počinjeno prema žrtvi ranjivoj zbog njezine dobi. Kao silovanje se kažnjava spolni odnos bez pristanka počinjen uz prijetnju ili primjenu sile.

Različite su i kazne. Za spolni odnos s 15-godišnjakinjom bez pristanka Krivični zakon predviđa od jedne do deset godina zatvora, dok je za silovanje u ovom slučaju zapriječena kazna od tri do 15 godina zatvora.

Uz ova kaznena djela, protiv mladića je otvorena istraga zbog bludnih radnji, što se kažnjava zatvorom do jedne godine, iskorištavanja djece za pornografiju, za što Krivični zakon predviđa od jedne do osam godina zatvora, prijetnje za koju mogu biti izrečene do tri godine zatvora, te nanošenja povreda, za što je zaprijećeno od jedne do osam godina zatvora.

Sud ispitao žrtvu

Sud u Zadru ispitao je 25. oktobra i maloljetnicu iz Zadra koja je grupu mladića prijavila za silovanje.

Ispitana je videolinkom, a ispitivanje se vodilo skoro cijeli dan.

