Porno skandal u BiH ne miruje: Bunić djevojke vodio u krevet pa ih zapošljavao?

Porno skandal u kojem je glavni akter Agan Bunić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona (USK), i koji je nadmašio granice Krajine, ali i BiH, svakodnevno poprima nove obrise.

Nakon što su na porno-stranici “Pornhub” objavljene fotografije i video Bunića dok se samozadovoljava, a koje je slao i ženama koje poznaje, brojne njegove kolege mu savjetuju da samostalno podnese ostavku i spriječi sramotu koju je nanio i sebi, ali i funkciji predsjedavajućeg Skupštine jednog od najvećih kantona u državi.

Posljednjih dana na svom blogu i Asim Kamber (SDA), bivši Bunićev stranački kolega, objavljuje tekstove koji vrve informacijama o seksulanoj izopačenosti, nepotizmu i beskrupuloznom bezobrazluku Bunića i njegovih prijatelja, političkih funkcionera najviše izvršne i zakonodavne vlasti u ovom kantonu.

Obiman materijal

U razgovoru za Avaz Kamber kaže da se izvinjava javnosti na degutantnim informacijama te da nije objavio ni trećinu onih informacija, prepiski, fotografija i snimaka koje ima.

– Znao sam da postoji sva ta nesrećna dokumentacija, on ima problem zbog činjenice da je praktično odgovoran za smrt jednog Krajišnika. Bunić je napravio saobraćajni udes o kome postoji predmet u tužilaštvu u kojem se pretpostavlja njegova odgovornost. Druga stvar, postoje tu i drugi predmeti u Tužilaštvu za koje on već odgovara. Treća stvar postoji sve ovo što se sada događalo i četvrta, najteža stvar je jedan dokumentacioni materijal koji je slučajno došao i na moju adresu. Volio bih da to nikada nisam ni vidio. Grozim se takvih ljudi – kaže Kamber.

Osvrnuvši se na neviđeni porno-skandal u kojem se našao Bunić, Kamber kaže da je predsjedavajući Skupštine USK snimke svog polnog organa slao brojnim damama.

– Osnovni problem je što je on te snimke dijelio. Onog trenutka kada je to počeo dijeliti i počeo pratiti kako se na to reaguje, u zanosu je zaboravio da to može doći u javnost i da to drugi mogu vidjeti. Na više adresa djevojaka je slao snimke. Neke je i ucjenjivao za posao. Ne bih da pišete imena tih djevojaka (identiteti poznati redakciji), ali one su do posla stigle na ovaj način. Preko kreveta – ističe Kamber.

Na osnovu dokumentacije koju posjeduje, Kamber otkriva za Avaz da se Bunić istovremeno dopisuje s više djevojaka i udatih žena.

– Ima jedna, ona je dominantna u nekoj komunikaciji. Jedna od tih djevojaka se htjela izvući. Njoj je to bilo previše i nju su, zapravo, ucjenjivali i ono što ja znam nije ona to baš radila s nekom svojom voljom. Oni su njoj osigurali posao i prije posla je morala… Oni se tako već dugo ponašaju i to je jedna devijacija kojom bi se trebali pozabaviti, da neko ucjenjuje nečiju djecu, to je skandalozno. Mogu zamisliti kako se osjećaju roditelji djevojaka koje neko na takav način zapošljava – otkriva Kamber.

Bila u Sarajevu

U svom tekstu Kamber objavljuje i printskrin Bunićeve prepiske s djevojkom prilikom njegove posjete Sarajevu, kada ga ona pita “da li je u hotelu ‘Bristol’ na Malti”?!

– Nastavak te komunikacije ide u tom smislu da on ulazi u sobu, sjeda na krevet i šalje joj fotografije i videosnimke. Prije toga je poziva da dođe. U drugom ili trećem razgovoru ona dolazi u Sarajevo – otkriva Kamber.

Kamber je posebno ogorčen na svog bivšeg stranačkog kolegu jer sve druge proziva, a nikako da shvati da je u njemu problem.

– Napada ljude koji nikakve veze s tim nemaju. Ja nemam nikakve veze, niti ljudi iz Cazina, kao ni Laburisti, koje stalno spominje. On je jedan od ljudi koji je, kad smo bili zajedno članovi Izvršnog odbora, zagovarao politički savez s Laburistima. Kada sam ja glasao protiv. Mislim da on, zapravo, na potpuno pogrešan način brani ovo što je uradio. Ja mu predlažem da što prije podnese ostavku na mjesto predsjedavajućeg Skupštine – zaključuje Kamber.

Otkud Ružniću 50.000 KM

Asim Kamber je na svom blogu objavio i fotografiju Mustafe Ružnića (A-SDA), premijera USK, s nekoliko svežanja konvertibilnih maraka (50.000, op.a.).

– Pitajte premijera odakle mu te pare. Ko mu ih je dao i kome ih je on proslijedio i zbog čega. To je, takođe, materijal za tužilaštvo koje samo treba da mu postavi nekoliko logičnih pitanja. Ima tu, bilo je svjedoka, bio je čovjek koji je sve to snimao, pa neka gospodin Ružnić odgovori – kaže Kamber.

