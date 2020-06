Fatalna plavuša namamila muša, pa ga ubio njen ljubavnik

Roditelji Nemanje Grčića, kojeg je u Vrdniku ubio ženin ljubavnik 25. aprila 2019. godine, bore se za starateljstvo nad unukama.

Suđenje njihovoj snaji Danijeli, osumnjičenoj za umiješanost u zločin, odloženo je.

- Nije postojao nijedan razlog da moj Nemanja bude ubijen i to će se na sudu dokazati. U posljednjem telefonskom razgovoru između njega i snaje Danijele, pričali su sasvim smirenim tonom, bez tenzija, viku. Zašto ga je namamila, da bi ga tamo ubili, zna samo ona - kaže Jovan Grčić, otac ubijenog Nemanje Grčića (37), iz Beograda, koji je zajedno sa suprugom i majkom došao u ponedjeljak u Viši sud u Sremsku Mitrovicu gdje je trebalo da se održi glavni pretres.

Osumnjičenima za smrt njegovog sina Zoranu Dimiću (52), iz Subotice, i Danijeli Đilasović (43), iz Beograda, nevjenčanoj Nemanjinoj supruzi, prema optužnici stavlja se na teret krivično djelo ubistvo i nedozvoljeno posjedovanje i držanje oružja, kao i ubistvo u pomaganju.

Pred početak ročišta, advokat oštećenih Branislav Vukosavljević predao je sudiji Nikoli Radanoviću kompakt-disk na kojem je snimak posljednjeg telefonskog razgovora između Danijele i njenog supruga. Advokat optuženih Nikola Ristić zatražio je da se glavni pretres odloži, ako će sud koristiti snimak kao dokazni materijal, kako bi mogli da ga saslušaju i da se pripreme. Sa ovim predlogom se složila i zamjenica javnog tužilaštva, pa je glavni pretres odložen za avgust.

Prije ulaska u sudnicu kroz staklena vrata majka ubijenog Nemanje, sve vrijeme gledala je snaju sa lisicama na rukama i nogama, pokušavajući da je čuje, tražeći odgovor zašto je učestvovala u ubistvu njenog sina 25. aprila prošle godine u jednom apartmanu u Vrdniku, na padinama Fruške gore.

- Podigla sam joj kredit da bi otvorila privatni vrtić. Još ga otplaćujem. Za to nisu znali ni moj suprug, a ni Nemanja. Sada brinemo samo za naše unuke. Podnijeli smo papire za njihovo starateljstvo, one još ne znaju šta im se desilo sa roditeljima - kroz suze govori Mira. Djevojčice imaju 4 i 6 godina.

- Moramo da im kažemo istinu, ali ne znamo kako, plašimo se. One misle da su im otac i majka negdje na putu, i nadaju se da će se oni vratiti svakog časa, da ponovo žive svi zajedno. Ipak, osjećaju da nešto nije u redu – govori Jovan.

Nemanjin otac se na trenutak prisjetio posljednjih dana sa sinom, gdje je, kako kaže, i on sam predosjetio da mu se nešto sprema.

- U tom telefonskom razgovoru, on njoj kaže “jer ti hoćeš meni da namjestiš nešto”. Bila mu je sumnjiva njena preterana ljubaznost i milost, jer je nije znao kao takvu. A onda je Nemanja iznenada riješio da dođe iz inostranstva samo da bi vidio djecu. Dva dana pred ubistvo, Danijela mu je rekla da ima važan poslovni sastanak u Vrdniku, a za to vrijeme da on može da bude na bazenu. I tamo je očigledno realizovano sve što je bilo isplanirano. Zoran ga je prvo upucao u grudi, a kada je Nemanja pao preko taburea onda mu je pucao u potiljak - govori očajni otac ne krijući da je između njegovog sina i snaje sve bilo već gotovo, kao i da se Nemanja protivio samo da Danijela dovodi u kuću druge muškarce zbog djece.

Roditelji ubijenog Grčića kažu da je Danijela mogla lijepo da živi od privatnog vrtića, koji ima na Tošinom bunaru, gdje boravi dvadesetak djece. Ali, kako ističu, voli novac, pa sumnjaju da je i od Zorana uzela nekoliko desetina hiljada evra. Oni očekuju da će i to biti otkriveno u ovom sudskom procesu.