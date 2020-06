Snimljen trenutak kada je izrešetan mladić pošto je ubo policajca nožem u vrat

Sve su veće tenzije na ulicama američkih gradova, a prekjuče je u sukobu sa policijom izrešetan i 20-godišnji Dženan Camović koji je zario nož u vrat jednom od njihovih kolega.

Do incidenta je došlo u Bruklinu, kada je Dženan prišao policiji koja je tragala za pljačašima odgovornim za obijanje radnji i jednom od njih zario nož u lijevu stranu vrata.

Prema navodima američkih medija, promašio je je glavnu arteriju. Nekoliko sekundi kasnije odjeknuli su pucnji i još policajaca je potrčalo u tom pravcu, a na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se čuje galama i policijske sirene.

- Kada su stigli ugledali su napadača sa pištoljem u rukama. Vjeruje se da je uzeo pištolj od jednog od policajaca. Motiv napada se još utvrđuje. Za sada djeluje da je u pitanju kukavički nenameran napad na policajca. Srećom, kolega je preživio - saopštili su iz policije u Njujorku i dodali da se provjerava da li napad možda ima veze i sa terorizmom.

Ugledavši ga sa pištoljem u rukama i ranjenje kolege, policajci su otvorili vatru.

Ispaljeno je više od 20 hitaca, od kojih je najmanje osam završilo u tijelu Camovića.

NYPD saying 21 year-old Camovic Dzenan is behind a knife attack and shooting that left three officers injured late Wednesday. One of the officers was stabbed in the neck. Two others shot in the hand. The officers are stable. Dzenan was shot and is in critical condition. @ABC7NY pic.twitter.com/Lnva9kSdKD

