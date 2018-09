RS finansijski stabilna i izvršava sve budžetske obaveze

Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je zadovoljna radom Vlade jer je Srpska finansijski stabilna i izvršava sve budžetske obaveze.

"Mandat sam preuzela nakon globalne ekonomske krize. To su bila teška vremena i period kada se osjetio nedostatak novca. Taman kada smo mislili da smo počeli da se izvlačimo stigla nas je poplava u kojoj smo izgubli budžet, a nakon toga i velika suša", rekla je Cvijanovićeva za Radio Prnjavor.

Ona je podsjetila da je Republika Srpska bila u određenoj blokadi jer nije mogla da povuče 750 miliona KM koji su bili planirani za određene razvojne programe, programe zapošljavanja i saobraćajnu infrastrukturu.

"Blokada je bila u Sarajevu i još imamo više od 200 miliona KM koje nismo uspjeli da povučemo. Uprkos svemu, sigurna sam da Srpska ide uzlaznom linijom i da će našim građanima biti sve bolje", naglasila je Cvijanovićeva.

Govoreći o odlasku mladih iz Srpske, Cvijanovićeva je ocijenila da je pojačan odlazak u vezi sa ekonomskom situacijom, ali i opštim ambijentom.

"Ovdje nikako ne možete da izađete na zelenu granu jer postoje brojna opterećenja, neriješeni unutrašnji odnosi u BiH i slično. Međutim, ovo je trend i u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji", kaže Cvijanovićeva.

Ona smatra da je ohrabrujuće što postoje ljudi koji su otišli na nekoliko mjeseci u inostranstvo, pa se vratili u Republiku Srpsku i pokušavaju da dođu do poslova koje su ostavili.

"Naša obaveza jeste da poboljšavamo ambijent da neko ko poželi da se vrati može da započne posao ili računa da ima stabilno radno mjesto. U kratkoročnom smislu važno je da povećavamo plate jer ljudi moraju biti stimulisani i na tragu smo takvog opredjeljenja", navela je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je u Republici Srpskoj usvojen set zakona kojim je omogućeno povećanje plata u javnom i realnom sektoru.

"Povećali smo neoporezivi dio dohotka za poslodavce za dodatnih 300 KM. Rekli smo da su sada dužni da taj dio prebace na radničke plate i došli do toga da je to 30 KM za svakog radnika, s tim da za radnike koji imaju minimalna primanja to iznosi 45 do 50 KM u zavisnosti od radnog mjesta", ukazala je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da je cilj Vlade Srpske da najniža plata u narednoj godini bude 500, a prosječna 1.000 KM.

"Imamo pomjeranja, jer su i penzije povećane za 20 odsto. Smatram da je važno što penzije isplaćujemo iz trezora i više ne mora da se čeka i razmišlja kada će isplata, jer je redovnost zagarantovana", kaže Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je u prošloj godini u Srpskoj zabilježena rekordna zaposlenost, što je veoma značajno, kao i pokrivenost uvoza izvozom.

"Izvoz stalno raste, kao i obim proizvodnje i sve su to stvari koje pokazuju da idemo naprijed. Naravno, još nismo dostigli onaj nivo kojim bi mogli da kažemo da smo zadovoljni", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da je ponosna na socijalne mjere koje su uvedene, među kojima je naknada od 405 KM za nezaposlene porodilje.

"Uveli smo invalidnine za civilne invalide i mjeru za demobilisane borce koji imaju više od 65 godina starosti, ali nemaju 15 godina osiguranog staža", dodala je Cvijanovićeva.

Ona očekuje jači angažman kontrolnih organa u Srpskoj da bi bio smanjen nivo rada na crno.

