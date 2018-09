Auto-putevi i banjalučki aerodrom za bolji privredni razvoj

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je auto-put Banjaluka-Doboj, koji će biti svečano otvoren početkom oktobra, veoma značajan infrastrukturni projekat i da će mnogo značiti za Prnjavor i sve opštine kroz koje prolazi.

Cvijanovićeva je za Radio Prnjavor rekla da će ova saobraćajnica značiti mnogo u privrednom smislu jer se danas bez modernih puteva ne može očekivati razvoj privrede, niti ulaganja, dolazak investitora i turista.

Ona je naglasila da je plan Vlade Republike Srpske da ovaj auto-put ide dalje prema Bijeljini, do Srbije, te da vjeruje da će tokom narednih pet-šest godina taj projekat biti kompletiran kao što je obećao predsjednik Srpske Milorad Dodik.

"Imamo punu podršku iz Srbije i u razgovorima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Anom Brnabić usaglasili smo se da je to izuzetno važno. Oni su, takođe, najavili podršku koja bi dolazila iz Srbije u finansijskom smislu", napomenula je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je navela da će oživjeti i banjalučki aerodrom, na kojem će, osim već postojeće linije Banjaluka-Beograd, za nekoliko sedmica početi i dodatni letovi prema tri evropske destinacije - Stokholmu, Memingenu i Briselu, a da su u planu dodatne dvije sljedeće godine.

"To treba posmatrati na integrisan način. Dakle, imamo aerodrom koji je blizu jednog auto-puta, onda imate drugi auto-put. Biće jednostavno otputovati i doći i svakako da će to biti podsticajno i biće razvojna šansa, ja sam u to sigurna. Dakle, biće to i mogućnost za bržu komunikaciju naših građana, osim koristi koje se ogledaju kroz privredu. To će uticati i na povećan dolazak turista", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o ulaganjima Vlade, Cvijanovićeva je napomenula da ove godine Vlada ulaže 125.000.000 KM širom Republike Srpske da bi se poboljšali uslovi za život svih građana, te izrazila uvjerenje da će to biti moguće i u narednoj godini, s obzirom na to da je finansijska situacija dobra.

Ona je kao primjer navela izgradnju kružnih tokova u mnogim gradovima Srpske koji omogućavaju lakši protok saobraćaja. "To smo prepoznali i naše preduzeće `Putevi Srpske` zajedno sa Vladom i opštinama ulaže u tom smislu", dodala je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je istakla da su prioritet Vlade, "Puteva" i opština koje to označe kao problem, brojni seoski putevi, koji se intenzivno rade i za šta se izdvajaju znatna sredstva u svim opštinama.

Ona je istakla da se, osim u putnu infrastrukturu, mnogo ulaže u sanaciju škola, izgradnju studentskih domova i vrtića.

Na pitanje da prokomentariše problem preduzeća "Ratar", koje godinama ne može da uknjiži imovinu, što onemogućava projekat izgradnje industrijske zone u Prnjavoru, Cvijanovićeva je rekla da se na tome radi, da je više puta o tome razgovarala sa načelnikom opštine Prnjavor Darkom Tomašem i institucijama koje su zadužene za te poslove.

Ona je potvrdila da postoji mnogo problema kada je riječ o zemljištu, knjiženju i određenim vlasničkim odnosima, napomenuvši da Vlada Srpske nastoji da to riješi.

Cvijanovićeva je istakla da se ti problemi moraju rješavati, te da podržava da se u svim opštinama prave određene poslovne ili industrijske zone i da se za to koriste adekvatni prostori ili površine.

"To se pokazalo i dobrim i podsticajnim, već imamo dobrih primjera u nekoliko naših opština", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je potvrdila da je Vlada Srpske do sada u projekte u Prnjavoru investirala 80.000.000 KM, dodavši da se trenutno ulaže 1.500.000 KM, te da će, ukoliko bude nekih novih projekata, i oni biti odobreni.

Prema njenim riječima, u realizaciji projekata opština suština je u tome da postoji proaktivna lokalna zajednica koja ima projekte i zna da ih delegira.

"Većina opština ima takav aktivizam, ali postoji manji broj opština koje ne pokazuju spremnost, nisu pristupačne i aktivne da nude Vladi određene projekte. Vjerujem da će se to promijeniti", napomenula je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da je bitno da je u Srpskoj sada dobra finansijska situacija i da više nije problem da se izađe u susret opštinama i realizuju neki njihovi projekti.

Govoreći o novcu koji Vlada ulaže širom Srpske, Cvijanovićeva je navela da je riječ o sredstvima mješovitog tipa, da se dio izdvaja po osnovu javnih ulaganja, dio iz klirinškog duga Rusije, a dio je pomoć Srbije, koja je posljednjih nekoliko godina izdvojila oko 21 milion evra, na čemu je, kako je istakla, veoma zahvalna.

Ona je podsjetila da je Razvojni program Republike Srpske baziran na osnovu sredstava iz privatizacije naftne industrije i "Telekoma".

"Mnogi često problematizuju tu priču gdje su otišle pare od privatizacije, pa ću reći da je 51 odsto toga trajno vlasništvo Republike skoncentrisano u okviru Investiciono-razvojne banke, koja plasira svoje kredite. Ostalih 49 odsto tog novca otišlo je upravo na te projekte kroz razvojni program, kada smo ušli u svaku opštinu i realizovali velike projekte, ali i manje, koji su važni za lokalne zajednice", precizirala je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da Srpska sada ponovo, nakon nekoliko godina, ima veliki program razvoja, koji podrazumijeva investicije od 125.000.000 KM koje se trenutno realizuju širom Srpske.