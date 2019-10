Bojan Tomović priznao da je otac Miljaninog djeteta: Mora da abortira zbog moje bolesti!

Danima se već raspravlja ko je otac djeteta Miljane Kulič, a iz sata u sat se događaju se obrti.

Mada je Bojan Tomović sve demantovao, odlučio je da kaže istinu i prizna da otac nije Lazar Čolić Zola, nego on. Učesnica rijaltija je u centru pažnje, a u rijalitiju se odvija prava drama.

Bojan je sada odlučio da, kako kaže, prizna da je otac djeteta zapravo on i traži od produkcije i Miksi da zakažu abortus.

"Ne mogu vise da ćutim iako sam obećao Miljani, jer mi je žao Zole i grize me savjest. To dijete što nosi Miljana JESTE MOJE, tu nema nikakve sumnje, ali ona mora da abortira zato što ja imam bipolarni poremećaj, a i Miljana je psihički nestabilna. Glavni razlog za abortus je što su i moji i Miljanini psihički problemi nažalost veoma često naslijedni i ja ne bi podnio da mi se dijete pati i prolazi isto kroz što i ja i Miljana. Zato molim čelnike rijalitija da joj što prije zakazu abortus dok nije kasno. Ja sam se svjesno odrekao roditeljstva, bas zbog bolesti, zato sam se prije 6 mjeseci i razveo nakon 13 godina braka, znači ni sa bivšom ženom nisam htio da rizikujem potomstvo, a kamo li sa nekom drugom djevojkom. Miljana je mlada, ima vremena da rađa još puno djece i da bude sretna, ali sa zdravim čovjekom, a ne samnom bipolarnim, od života i lijekova preumornim čovjekom. Ja se sa 37 godina, osjećam kao da mi je 97 i znam da zbog terapije koja je za bipolar doživotna, ne bi mogao da budem dobar i odgovoran otac, a još bi tužnije bilo da dijete naslijedi poremećaj ili da ga čuva baba Marija. Miljana je insistirala da je napunim, ja sam mislio da ne mogu da imam djece, ali eto desilo se čudo, kome nažalost ne mogu da se radujem jer je bipolarni poremećaj doživotna psihička bolest sa velikom stopom samoubistva, plus što ja imam i epi napade, a Miljaninu psihičku nestabilnost vidjeli ste svi na tv, tako da zamislite kakvu bi genetsku predispoziciju to dijete imalo.E zato sam, iako možda zvuči sebično i grozno, za abortus, jer valjda i ja kao otac imam pravo glasa", stoji u Bojanovoj poruci.

