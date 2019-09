Bojan Tomović otkrio zašto je prešao u islam: Bio sam tri puta na ivici da se ubijem

Odluka crnogorskog pjevača Bojana Tomovića da pređe na islam izazvala je burne reakcije u regionu. Bilo je i pozitivnih i negativnih komentara na odluku ovog pjevača koji je nedavno otkrio da boluje od Bipolarnog poremećaja.

U razgovoru za "Avaz" Tomović je govorio o razlozima zbog kojih je odlučio da prihvati islam.

Sve je počelo, kako je rekao, 2015, godine, kada je njegov otac umro od raka u 57. godini života.

Smrt oca

- To mi je dodatno pogoršalo moje psihičko stanje, jer sam bio mnogo vezan za njega, tako da sam bukvalno od dana njegove smrti, u maju 2015., napustio pravoslavlje i postao ateista. Nisam mogao da shvatim zbog čega je Bog baš njega uzeo prije vremena, pa je još umro u najgorim mukama, a to nikako nije zaslužio - kazao je za Avaz Tomović koji je odlučio da promijeni ime u Ammar Moštrokol.

Zbog tragičnog događaja, prestao je, prema njegovim riječima, vjerovati u Boga.

- Međutim, nešto se kasnije u meni promjenilo, pa sam od totalnog bezbožnika postao agnostik. U agnosticizmu sam bio također bio dvije godine. U tom periodu od 2015. pa do danas, dosta sam se i privatno i poslovno družio sa mojom dragom Hankom Paldum jer smo promovisali našu duetsku pjesmu "Jedan je dom". I tako, dok smo nastupali i putovali zajedno, vidio sam kolika je Hanka vjernica, iako to ona nije potencirala, ali sam jednostavno iz njenih priča osjetio. Ona je prva i jedina dugo znala da sam postao Ammar, njoj sam se prvo pohvalio da sam ponovo rođen - rekao je ovaj pjevač.

- Ono što je zanimljivo da su mi tokom mog najtežeg perioda u borbi sa Bipolarnim poremećajem i epi napadima, hiljade i hiljade ljudi slale poruke podrške i da se obavezno javim hodži Feridu koji lijeći u jednoj džamiji blizu Podgorice. To mi je bio neki znak koji me lagano vodio ka islamu jer zaista vjerujem da će mi taj čovjek pomoći. Inače, uvijek sam kad prođem pored džamije i čujem ezan, osjećao nešto posebno, neku neobičnu ljepotu. Uvijek sam obožavao orijentalnu kulturu, arhitekturu, muziku, čak i hranu - kaže on i dodaje:

- Noćima sanjam veliku, prelijepu džamiju Selimiju u gradu Edirne u Turskoj, bolest je sve teža i teža i ja jednostavno osjetim da ili ću da se ubijem ili ću da započnem novi život, ovaj put kao Ammar jer sam čuo da to ime na arapskom jeziku znači život. Zbog toga sam 28. juna, tačno u podne ipak izabrao život, uprkos bipolarnom poremećaju koji je nažalost poznat po najvećem broju samoubistva. Islam me je spasio smrti, a Ammar je spasio Bojana Tomovića koji je bio na ivici da tri puta digne ruku na sebe. U islamu sam pronašao spas i mir koji mi je prijeko potreban. Pratio sam te neke male znakove pored puta koji su me, izgleda, sudbinski doveli do cilja , a to je novi, nadam se, bar malo ljepši život - poručio je on.

Bolji čovjek

On je putem Facebooka objavio svoju odluku, a telefon mu se usijao od poziva.

- Komentari su podijeljeni. Pripadnici islamske vjeroispovijesti su mi poželjeli dobrodošlicu i hvala im na tome od srca, Ima i ružnih komentara, kletvi, čak i prijetnji smrću, ali se ne plašim nikoga i ničega jer mi je savjest čista. Prešao sam u islam jer sam osjetio da će mi pomoći i iskreno bolje mi je. Ammar Moštrokol će, nadam se, biti bolji čovjek od Bojana Tomovića, koji je sa svojim neurozama i psihozama otjerao od sebe skoro svoje drage ljude i ženu i familiju i prijatelje. Samo su majka i brat ostali uz Bojana mada je i njih psihički iscrpio jer nisu više mogli da podnesu njegove svakodnevne ekstremne euforije ili još ekstremnije depresije, pa se nadam da će im Ammar svima više odgovarati - kazao je on.