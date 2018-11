Vremenska prognoza

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine, sa dnevnom temperaturom vazduha do 21 stepen Celzijusov. Ujutro će oko rijeka i po kotlinama biti maglovito.

Tokom dana umjerena oblačnost očekuje se u centralnim krajevima i na sjeveroistoku. I dalje će biti toplije od prosjeka za ovo doba godine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do 10, u planinama oko jedan stepen, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen Celzijusov. Meterolozi su i za naredne dane najavili toplije od prosjeka za ovo doba godine sa dnevnom temperaturom vazduha do 21 stepen Celzijusov.