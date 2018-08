I narednih dana sunčano i veoma toplo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme sa dnevnom temperaturom do 36 stepeni Celzijusovih na jugu.

Ujutru će preovladavati sunčano i prijatno toplo vrijeme, a magle će biti samo ponegdje oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab razvoj oblačnosti, uglavnom na zapadu, gdje su u brdsko-planinskim predjelima samo ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi.

Duvaće slab sjevernoistočni vjetar, a umjeren na jugu i na planinama.

Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih.

Meterolozi su i za naredne dane najavili sunčano i vruće, sa dnevnom temperaturom do 36 stepeni, a u četvrtak, 9. avgusta, i do 37 stepeni Celzijusovih. Svježije će biti u višim predjelima.

Ponegdje na jugoistoku i jugozapadu postojaće mogućnost za pojavu pljuskova sa grmljavinom.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme sa malom do umjerenom oblačnosti. Do kraja dana ponegdje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

Najtoplije danas je bilo u Mostaru gdje su u 14.00 časova izmjerena 34 stepena, u Trebinju su bila 33, a u Bijeljini, Višegradu i Brčkom 32 stepena.

U Banjaluci, Doboju, Prijedoru, Srpcu i Tuzli izmjeren je 31 stepen, u Novom Gradu, Bihaću, Gradačcu i Sanskom Mostu 30, u Istočnom Sarajevu, Foči, Sarajevu, Livnu i Bugojnu 29, Srebrenici, Nevesinju i Mrkonjić Gradu 28, u Gacku 27, na Sokocu 26, na Ivan Sedlu 25, na Han Pijesku 24, dok je Bjelašnica sa 15 stepeni Celzijusovih bila najsvježija.