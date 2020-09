Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme, na sjeveru i jugu vruće, vjetrovito u Semberiji i Posavini.

Ujutru će biti pretežno vedro, na istoku uz malu do umjerenu oblačnost, a po kotlinama i oko rijeka sa jutarnjom maglom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 19, u planinama od devet, na jugu do 21, a maksimalna od 26 do 31, na sjeveru stepen više, na jugu i sjeveroistoku oko 34 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren istočni vjetar, tokom dana u Semberiji i Posavini malo jači, na jugu umjerena, tokom dana i malo jača bura.

Prema prognozi Federalog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme.

Mostar je sa 34 stepena bio najtopliji, do je u isto vrijeme, u 14.00 časova na Bjelašnici izmjereno 12 stepeni Celzijusovih.

Temperatura u ostalim mjestima: Čemerno i Borja 21, Kalinovik i Manjača 23, Mrakovica, Prnjavor, Ivan Sedlo i Kotor Varoš 24, Šipovo, Pale, Šamac i Kneževo i Rogatica 25, Mrkonjić Grad, Sokolac, Foča, Čelinac i Bihać 26 stepeni.

U Istočnom Sarajevu, Višegradu, Bugojnu, Gradačcu, Sanskom Mostu, Srebrenici, Gacku, Novom Gradu i Bratuncu izmjereno je 27 stepeni, u Tuzli, Ribniku, Prijedoru, Srpcu, Rudom, Gradiški i Laktašima 28, u Livnu i Sarajevu 29, u Bijeljini, Doboju, Ugljeviku, Neumu i Zenici 30, u Bileći 31, a 33 stepena u Trebinju i Širokom Brijegu.