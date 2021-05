Zvaničnik Hamasa najavio prekid sukoba, ali napadi se nastavili i jutros

Zvaničnici Hamasa su rekli da su izraelski vojni avioni pokrenuli nove vazdušne napade, a Palestinci ispalili više raketa.

Američki predsjednik Džo Bajden pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da zatraži prekid vatre. Egipatski bezbjednosni izvori tvrde da su se dvije zemlje načelno dogovorile o prekidu vatre uz podršku posrednika, ali se o detaljoma još uvijek pregovara, i to tajno.

"Mislim da će kontinuirani napori za prekid vatre biti uspješni. Mislim da će se prekid vatre postići u roku od jednog ili dva dana. Prekid vatre biće zasnovan na međusobnom dogovoru", rekao je politički zvaničnik Hamasa Musa Abu Marzuk.

What you're seeing:

Yet another rocket launched by terrorists that misfired & fell back into Gaza tonight.

Why it matters:

The people of Gaza are endangered every time it happens. pic.twitter.com/rOhSal7nZH

— Israel Defense Forces (@IDF) May 20, 2021