Zlostavljače djece će hemijski kastrirati

Vlasti u američkoj saveznoj državi Alabami izglasale su zakon koji zahtjeva hemijsku kastraciju zlostavljača djece koji su stariji od 21 godine i koji su zlostavljali dijete mlađe od 13 godina.

Zakon zapravo ovu mjeri čini uslovnom za pomilovanje, što znači da bi seksualni prestupnici bili podvrgnuti hemijskoj kastraciji prije izlaska iz zatvora.

Zakon je bio predložen i prije, ali sada je prvi put izglasan u oba doma parlamenta te savezne države i čeka samo potpis guvernera Kaja Ajvija.

Zakon će se koristiti kada žrtva zlostavljanja ima između sedam i 13 godina. Za djecu mlađu od sedam godina postoji već prethodni zakon koji osuđenima brani mogućnost pomilovanja.

Advokat Rejmond Džonson rekao je za WIAT TV da ovaj zakon krši osmi amandman, koji brani okrutne kazne, te pretpostavlja da će biti pokušaja da se sruši na sudu.

"Tvrdiće da je zakon okrutan i neuobičajen za nekog ko je odslužio svoju kaznu i mora ostatak života da bude kastriran," dodao je Džonson.

Predlagač zakona naglašava kako je cilj zakona prevencija bilo kakvog nasilja u budućnosti.

"Oni su to dijete označili za cijeli život i kazna za to mora da bude u skladu sa prekršajem. Zvali su me neki ljudi koji su rekli da je zakon nehuman. Ja sam im odgovorio da je nehumano kada se zlostavlja nevino i bespomoćno dijete," dodao je republikanac Stiv Hrst.

Da podsjetimo, Alabama je nedavno usvojila zakon kojim se zabranjuje abortus, a kazna bi mogla da bude i doživotni zatvor.