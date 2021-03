Život u Izraelu se nakon masovne vakcinacije vratio u normalu: Pune bašte kafića i žurke na ulicama

Izraelska vlada donijela je odluku o popuštanju mjera protiv koronavirusa 7. marta te je omogućila otvaranje restorana. Takođe, vlada je naredila i postepeno otvaranje preduzeća i škola.

Izrael je prva zemlja koja izlazi iz pandemije. Ljudi su se vratili na ulice, kafići su puni, djeca se kikoću na školskim igralištima i na plažama s roditeljima.

Tel Aviv! 😍🇮🇱

What life looks like post-lockdown and post-vaccines.pic.twitter.com/KY8hmtwMV7

— Xavi Ruiz (@xruiztru) March 16, 2021