Zimska oluja u Americi,otkazano više od 1.500 letova VIDEO

Više od 1.550 letova otkazano je zbog velike zimske oluje u Sjedinjenid Američkim Državama, navodi sajt za praćenje letova "Flight Aware".

Među najteže pogođenim aerodromima je međunarodni aerodrom "Logan" u Bostonu, dok je sa Regionalnog aerodroma "Mančester-Boston" u Nju Hempširu zakazano polijetanje samo tri aviona.

Otkazani su svi letovi na međunarodnom aerodromu u Berlingtonu.

AP ističe da su zimskom olujom, koja je pogodila američki Srednji zapad i Sjeveroistok, pogođeni i drugi vidovi transporta, poput željezničkog.

Here’s a look at conditions this morning along Interstate 490 in Rochester, NY, as a major winter storm moves from the Midwest into the Northeast. https://t.co/ls2W0ba71y pic.twitter.com/aAFTrK3yb0 — USA TODAY Video (@usatodayvideo) January 19, 2019

Američka željeznička kompanija "Amtrak" saopštila je da očekuje da će svi njeni vozovi ponovo saobraćati u skladu sa rasporedom u ponedeljak, nakon vikenda koji su obilježili otkazivanje i odlaganje vozova, izazvanih olujom.

Među linijama na koje je uticala oluja su linija od Bostona do Vašingtona, od Njujorka do Bafala, od Čikaga ka Njujorku i Bostonu, kao i linija od Njujorka, ka Filadelfiji i Harisburgu.

Winter Storm Pounds Mid-Atlantic After Killing At Least 5 In Midwest https://t.co/o403yLx93W pic.twitter.com/z7HELYjA9i — Rapida USA (@rapida_usa) January 13, 2019

Putnici se upozoravaju da budu oprezni prilikom ulaska i izlaska iz vozova, jer bi platforme i dalje mogle da budu klizave zbog leda.