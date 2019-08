Kako se vidi na snimku objavljenom na društvenoj mreži Tviter, dječak je napadnut dok je držao majku za ruku, a otac je sa drugim djetetom išao odmah iza njih. U jednom trenutku žena prilazi dječaku, izvlači nož iz crne torbe i počinje da ga siječe po licu.

U sljedećem momentu, na zaprepašćenje roditelja, najprije odlazi od njih, a onda se vraća i pokušava da izbode drugo dijete. Na svu sreću, dijete nije povrijeđeno jer je otac uspio da ga skloni prije no što je nepoznata žena uspjela da mu priđe dovoljno blizu.

Dječak je hitno prebačen u bolnicu gdje su mu konstatovane"umjereno jake" posekotine nosa i obraza, javio je Jam News.

Roditelji su rekli policiji da nikada ranije nisu vidjeli ženu koja je povredila njihovo dijete. Ona je ubrzo uhapšena, a mogla bi da dobije 7 do 10 godina zatvora.

Woman stabs boy, 3, in the eye before turning on his sibling. A 51 year woman has been arrested & is facing up to 10 years in prison. pic.twitter.com/aLUkuyTAEv

