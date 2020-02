Zemljotres u Јapanu

Epicentar zemljotresa bio je u okrugu Čiba, na dubini od 30 kilometara. Na seizmičkoj skali intenziteta njegova jačina bila je četiri od postojećih sedam, prenosi japanska agencija Kjodo.

Felt #earthquake (#地震) M4.5 strikes 64 km SE of #Tokyo (#Japan) 10 min ago. Please report to: https://t.co/YFz88kWxSF pic.twitter.com/ARfO278oBJ

