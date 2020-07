Zemljotres u Albaniji

Prema podacima Evropskog centra za seizmologiju, epicentar zemljotresa u 14.16 sati bio je šest kilometara jugozapadno od Pekina, dva kilometra od Lušnja, a potres se osjetio i u Fieru, Vljori i Elbasanu.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Bugarskoj, BiH, Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji.

Krajem novembra prošle godine Albaniju je pogodio mnogo snažniji zemljotres, kada je pod ruševinama stradala 51 osoba, a materijalna šteta koja je tada pričinjena procijenjena je na 985 miliona evra.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.0 in Albania 41 min ago pic.twitter.com/Rh1OKNC1k8

— EMSC (@LastQuake) July 26, 2020