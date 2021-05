Zemljotres magnitude 6,8 stepeni na sjeveroistoku Јapana

Za sada nije izdato upozorenje na cunami nakon zemljotresa koji se osjetio oko 10.00 časova po japanskom vremenu, kod obala prefekture Mijagi, na dubini od 51 kilometar, saopštila je Јapanska meteorološka agencija.

Nema izvještaja o povrijeđenima, ali se strahuje od novih naknadnih potresa i odrona zemlje i klizišta.

Na području gdje je bio epicentar očekuje se pojava klizišta.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.8 Near East Coast of Honshu, Japan 47 min ago pic.twitter.com/ihpPYiVzs0

— EMSC (@LastQuake) May 1, 2021