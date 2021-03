Zemljotres jačine 8 stepeni Rihtera pogodio Novi Zeland

Kako se navodi, epicentar je zabilježen ispod Kermadek ostrva, a isto područje nekoliko sati prije toga pogodio je potres jačine od 7,4 stepena Rihterove skale.

Prema informacijama Euromediteranskog seizmološkog centra, taj slabiji zemljotres registrovan je na dubini oko 10 kilometara.

Potres je bio oko 20.30 sati po našem vremenu. Epicentar mu je bio sjeverno od Novog Zelanda.

AMERICAN SAMOA: Earthquake measuring 8.0 in the Kermadec Islands region. A TSUNAMI WARNING is now in effect for American Samoa. (Source: PTWC)

