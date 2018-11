Zemljotres jačine 6,7 stepeni na Aljasci VIDEO

List "Indipendent" piše da je upozorenje za cunami izdato za obalu Aljaske nakon zemljotresa.

Epicentar zemljotresa bio je oko 10 kilometara od grada, saopštio je američki Zavod za geološka istraživanja (USGS).

Early picture from the #earthquake damage in #Anchorage #Alaska from @jlennyb. pic.twitter.com/ZMuCXHg352

— AOC (@AOC_Security) November 30, 2018