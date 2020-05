Zdravstveni radnici u znak protesta okrenuli leđa premijerki

"The Brussels Times" piše da je riječ o bolnici Saint Peter (Sveti Petar) koja je zapravo sve vrijeme bila glavna tokom pandemije virusa korona u kojoj se osoblje borilo da pruži potrebnu medicinsku pomoć svim pacijentima zaraženim virusom korona. Prvi belgijski pacijent Filipe Soubri liječen je u njoj nakon povratka iz kineskog Vuhana gdje je i započela pandemija.

Kako je rastao broj zaraženih i ostale bolnice su se priključile liječenju pacijenata, a premijerka Vilmes je juče bila u planiranoj posjeti bolnici Saint Peter u Briselu, kao i bolnici Delta u Auderghemu, međutim, to je bio prvi put da je posjetila ove ustanove otkako se virus korona pojavio u Belgiji.

"Posjete bolnicama Delta i Saint Peter bili su od izuzetne važnosti prije svega zbog susreta i dijaloga medicinskog osoblja i mene. Zdravstvena situacija, mentalno zdravlje, vrednovanje posla, kao i finansiranje zdravstvene zaštite, samo su neke od tema o kojima smo raspravljali", napisala je na Twitter profilu premijerka Vilmes.

Međutim, dijalog s medicinskim sestrama i drugim zaposlenicima djelovao je potpuno drugačije tokom njenog dolaska. Kada je njen automobil prolazio pored bolnice Saint Peter i krenuo prema ulazu, zdravstveni radnici su u dva reda stajali na tom mjestu, ali okrenuti leđima, a neki od posmatrača su to objasnili kao sramotan potez.

Ipak, predstavnici zaposlenih su kasnije kazali kako je upravo medicinsko osoblje razočarano vladinim postupanjem s pandemijom pogotovo kada je riječ o upravljanju krizom i ophođenju prema zdravstvu generalno pri čemu se, između ostalog, misli na niske plate, nedostatak osoblja, kao i na smanjenje budžeta namijenjenog ovoj djelatnosti.

Takođe su nezadovoljno pokušajem vlade da zaposli nekvalifikovano osoblje koje bi trebalo pružiti medicinsku uslugu pacijentima, umjesto da se angažuju ljudi iz struke.

Filipe Leroj, generalni direktor bolnice Saint Peter trudeći se popraviti situaciju kazao je kako je posjeta premijerke veoma značajna.

"Medicinski radnici su bili suočeni s mnoštvom emocija. Umorni su i u pojedinim trenucima jako nervozni zbog svega što se izdešavalo i vjerujem da je to rezultiralo onakvim postupkom", kazao je Leroj.

U međuvremenu glasnogovornik kancelarije premijerke je kazao da je "cilj vlade da upravlja krizom, a ne da je dodatno oteža te da je zbog toga nekada neophodno donijeti teške odluke".

Damn. The Prime Minister of Belgium visited a hospital, and was greeted like this 👇🏻 pic.twitter.com/mKHFtRLRdX

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) May 16, 2020