Otac četvorogodišnjeg dječaka iz Belgije, koji je proveo šest dana u komi nakon što je obolio od korona virusa, upozorio je druge roditelje na rizik koji virus predstavlja za djecu.

Nakon što je objavio fotografije svog sina Kajsa u bolnici, Gregori Šudi rekao je za Sky News da nije mislio da se njegov sin zarazio korona virusom kada ga je sa temperaturom odveo tamo.

Doktori su ga odmah poslali kući, ali poslije nekoliko dana dječak je dobio mrlje na koži i bio je pozitivan na korona virus.

Kada se dječakovo stanje pogoršalo, stavljen je u medicinski indukovanu komu, a njegovi roditelji su se plašili da će umrijeti. Nije imao nikakve zdravstvene probleme i bio je zdrav dječak.

Šudi je rekao kako je želio da i drugi roditelji budu svjesni da su i djeca osjetljiva na virus, a "ne samo stari ljudi".

Kajs je sada izašao iz kome i oporavlja se, ali porodica Šudi je sada među hiljadama porodica u Belgiji koje moraju da se bore sa Kovidom-19 svakog dana.

Virus se u Belgiji širi brže nego bilo gdje u Evropi. Vodeći virusolog Mark Van Ranst rekao je sa Sky News da je vlada napravila veliku grešku kada je olakšala restrikcije dok su stručnjaci upozoravali na drugi talas.

Profesor je rekao da se jedna od najvećih grešaka dogodila prije mjesec dana kada je ukinuta zabrana okupljanja više od pet ljudi.

- Odjednom su ljudi mogli da se viđaju sa više ljudi, a to je tačno ono što virusu treba - da se ljudi sastaju sa ljudima - istakao je on.

Belgija se sada sprema za još ekstremniji korak - još jedna nacionalna blokada kako bi se zaustavio virus.

Profesor Van Ranst priznao je da je to politički neprijatno, ali kako je rekao, on bi to uradio još juče.

- Kratka blokada kako bi se brojevi spustili na nivo kojim je moguće upravljati. Spasavanje Božića - to bi bio jedan od rezultata koji bismo mogli da imamo - zaključio je on.

Belgija najteže pogođena koronom u cijeloj Evropi

Belgija je trenuno najteže pogođena država koronavirusom u cijeloj Evropi sa najvećim brojem infekcija na 100.000 stanovnika, pokazuju podaco Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti

Tokom posljednje dve nedelje, Belgija je prijavila 1.390,9 novih infekcija koronavirusom na 100.000 stanovnika.

Češka, koja je do sada bila vodeća u Evropi, trenutno prijavljuje 1.379,8 slučajeva na 100.000 stanovnika. Na trećem mjestu je trenutno Luksemburg sa 760 slučajeva na 100.000 stanovnika, zatim Slovenija (732 ) i Holandija (694).