Zbog uragana na Bahamima ajkule plivaju ulicama?

Nekoliko Tviteraša objavilo je istu fotografiju na kojoj se vidi tamna sijenka koja zaista liči na ajkulu, kako pliva na poplavljenoj terasi. Brajan K., koji je fotografiju prvi objavio, napisao je da su je uslikali njegovi prijatelji koji se trenutno nalaze na Bahamima.

Iako djeluje zastrašujuće, ipak bi je trebalo uzeti sa rezervom. Ni spasioci ni bio koja druga služba koja radi na saniranju posljedica uragana i pružanju pomoći lokalnom stanovništvu nisu potvrdile da su ajkule primjećene u naseljenim mjestima.

Istina je da ajkule žive u vodama oko Bahama i da jeste moguće da su ih ogromni talasi i obilne poplave koje je “Dorijan” izazvao izbacile u naseljena mjesta, ali sumnju budi jedna druga fotografija za koju se tvrdi da je takođe nastala na Bahamima.

Na njoj se vidi ajkula kako pliva poplavljenim autoputem, a u kometaru piše da je “slikano danas” (2. septembar).

Latest update...we have not yet had tropical storm winds. The storm has stalled over the northern Bahamas.

Our friends in the Bahamas were able to post this pic...that's a shark in the living room. pic.twitter.com/X71pZSbOv1

