Zbog poštovaoca Pabla Eskobara srušena njegova zgrada VIDEO

Zgrada Monako, locirana u bogatoj četvrti drugog najvećeg grada u Kolumbiji, uništena je u petak u velikoj eksploziji koja je stvorila ogroman oblak prašine.

Bila je jedna od nekoliko domova Eskobara, odgovornog za oko 6.000 ubistava. Kokainski narko bos koji je godišnje zarađivao milijarde dolara ubijen je 1993. na krovu zgrade istog grada, u svojoj 44. godini.

Zgrada Monako bila je deo turističkih ruta na temu života Pabla Eskobara i bila je vrlo popularna. Međutim, grad Medelin pokušava da se ogradi od sjećanja na narko bosa.

Gradske vlasti stavile su zgradu pod policijski nadzor, pa su turisti mogli da je vide samo iz daleka.

Na njenom mjestu biće sagrađen park u sjećanje na žrtve krijumčara droge, prenosi televizija RCN.

Kolumbijski predsjednik Ivan Duke nazvao je uništenje zgrade pobjedom "kulture legalnosti".

Pablo Escobar's former 6-floor apartment building was demolished in Medellin on Friday pic.twitter.com/MixQ7bFh75

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 23. veljače 2019.