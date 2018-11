Zbog pomora ribe prekinuta gradnja mosta

Gradnja mosta u kineskoj ekološkoj turističkoj zoni obustavljena je jer se vjeruje da je izazvala pomor 6.000 primjeraka rijetke kineske kečige.

Most u provinciji Habei trebalo je da bude izgrađen u blizini ribnjaka na rijeci Jangce, gdje se uzgaja ova riblja vrsta.

Svi radovi su obustavljeni dok traje istraga, prenio je Bi-Bi-Si.

Kineska kečiga je vrsta koja je stara više od 140 miliona godina. Primjerci mogu da narastu u dužinu do pet metara i da žive do 60 godina, a za to vrijeme se razmnožavaju samo nekoliko puta.

Vrsta je na ivici izumiranja u divljini zbog zagađenja, prekomjernog ribolova i promjena u životnoj sredini, poput gradnje velikih hidroelektrana na rijeci Jangce, što blokira pristup mrestilištima.

Kina je tokom sedamdesetih pokrenula program uzgajanja ovih riba i sada u prirodi u ovoj zemlji živi oko 1.000 odraslih primjeraka.

U akvafarmi Hengšang od početka godine uginulo je više od 6.000 mladih riba i 36 primjeraka starih 20 godina ili više.