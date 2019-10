Zbog nestanka struje posjetioci Dizni parka satima bili zaglavljeni na žičari

Portparol ovog zabavnog parka potvrdio je da su imali neočekivani prekid u radu žičare i naglasio da nije bilo povrijeđenih, a nakon što su objavljene fotografije i videa uništenih gondola koje su se sudarile.

Not the first view I wanted for EPCOT Forever stuck on the Disney Skyliner for 2 hours 😔 #disneyskyliner #disneyworld @WDWToday pic.twitter.com/t9q27X5b2L

— Aaron Murray (@WaltyDis) October 6, 2019