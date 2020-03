Ovaj grad u Kini smatra se epicentrom epidemije i on je bio šrvo žarište korona virusa. Iako su se Kinezi donekle prije svih izborili sa zarazom, u medijima se pojavljuju brojni izvještaji o tome kakav je bio život pod višemjesečnom blokadom.

Na Tviteru se pojavio video prilog u kojem se navodi da su stanovnici Vuhana bili očajni i da su ljudi zbog problema koji ih je zadesio sebi oduzimali živote.

– Čak i ako vas virus ne ubije, možda ćete umrijeti od nedostatka hrane. Ovo je zasigurno veliki problem – rekao je jedan stanovnik.

Na snimcima objavljenim onlajn prikazan je sav očaj ljudi koji polako ostaju bez osnovnih namirnica. Oni više nemaju dovoljno novca, hrane, a na užasan čin se odlučuju i jer niko ne želi da ih liječi.

– Ljudi su umorni, bez nade. Ne znam koliko je njih skočilo sa zgrade. Prije oko 10 dana, skoro svaki drugi dan su ljudi skakali sa zgrada ili su se ubili na neki drugi način – rekao je jedan stanovnik pod pseudonimom Zang Jong.

"Around 10 days ago, basically every other day or two, there were people jumping off buildings.”

Since the outbreak of #CCPvirus (#coronavirus), videos circulating online show residents inside #Wuhan committing suicide, due to the lack of food or money or being denied treatment. pic.twitter.com/VipdKhxIeN

— China in Focus - NTD (@ChinaInFocusNTD) March 28, 2020