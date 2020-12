Kako prenose pojedini mediji, u eksploziji ima više povrijeđenih osoba, a oko 30 ljudi je evakuisano, javlja The Sun.

Požar se navodno širi i na okolne objekte, a zapaljeno je i nekoliko vozila.

Prema riječima vatrogasne službe, od detonacije su popucala stakla na objektima.

Na licu mjesta je veliki broj vatrogasaca i ekipa Hitne pomoći.

Update - it’s near 2nd and commerce. Definitely an explosion. Jesus #nashville #downtown pic.twitter.com/BUlrFlBNru

