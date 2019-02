Zatvorene granice, vojska ispalila suzavac VIDEO

Administracija predsjednika Nikolasa Madura zatvorila je granice pošto se lideri opozicije pripremaju da u Venecuelu uvezu humanitarnu pomoć.

This is the moment a Venezuelan national guard soldier defected early this morning and crossed into Colombia#Venezuela #23F pic.twitter.com/dJ1w9AJRKx

— CNW (@ConflictsW) February 23, 2019