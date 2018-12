Zastrašujući snimak: Bogdan poginuo nakon što je napravio padobran i skočio sa zgrade

Zastrašujući snimak prikazuje Bogdana Firsova kako se nalazi na vrhu zgrade i priprema za skok sa 14. sprata, dok gomila ljudi stoji i gleda. Među posmatračima koji su ga bodrili da skaču bila je i dječakova majka.

Jedan od svjedoka kaže da niko od posmatrača nije pokušao da ga odvrati od namjere ili pozove policiju da ga spriječi da skoči već su samo stajali i snimali.

Ljudi više nisu ljudska bića, izgubili su zdrav razum – rekao je.

#Sickening moment adults watch boy jump from tall building

Boy, 15, leaps to his death as his mother cheers him on when homemade parachute fails to open as he jumps from the roof of a 14-storey building for social media stunt in Ukrainehttps://t.co/qKzQXGfQpc pic.twitter.com/wZxYNumrLL

