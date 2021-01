Zastrašujuće prognoze direktora kompanije Moderna: Korona će zauvijek biti tu!

Mnogi vodeći zdravstveni zvaničnici smatraju da postoji velika vjerovatnoća da će kovid-19 postati endemska bolest, odnosno, da će biti trajno prisutna, ali vjerovatno u manjim nivoima zaraze nego danas.

Direktor Moderne, kompanije koja proizvodi vakcinu protiv korona virusa, kaže da "SARS-CoV-2 ne ide nigdje".

- Živjećemo sa ovim virusom, mislim, zauvijek - naveo je u panelu tokom konferencije o zdravstevenoj nezi u organizaciji JPMorgana, prenosi CNBC.

What? Moderna CEO says the world will have to live with Covid ‘forever’https://t.co/GpuzNYUjeT

— Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) January 13, 2021