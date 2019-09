Zaprosio djevojku pa se utopio

Keneša Antoan i Stiven Veber, boravili su u posebnom smještaju, u drvenoj kolibi koja je djelimično potopljena kako bi turistima omogućavala pogled pod okeanom.

Na snimku koji je objavljen, vidi se trenutak kada je Veber otplivao do "podvodnog prozora“, prije nego što je uzeo list papira na kojem je djevojci izjavio ljubav i pitao je da se uda za njega.

"Jedan dah nije dovoljan da ti kažem sve što volim kod tebe. Ali, sve što volim kod tebe, svaki dan volim više“, pisalo je sa jedne strane papira.

Veber je potom okrenuo drugu stranu papira na kojoj je pisalo: „Hoćeš li, molim te, da budeš moja žena? Udaćeš se za mene?“.

Mladić je zatim izvadio iz džepa vjerenički prsten i nestao iz kadra. Keneša je ubrzo na Fejsbuku objavila snimak, uz komenatar: "Da! Da! Da!“

A man has drowned after proposing to his girlfriend underwater during a "bucket list" holiday in Tanzania.

