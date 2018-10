Zapalio se avion Melanije Tramp

Novinarima koji su dobili mokre peškire da prekriju lica, rečeno je da je u pitanju mehanički problem, prenio je "Dejli meil".

Niko nije povrijeđen osim što prva dama nije stigla na konferenciju u Filadelfiji.

Prema navodima novinara, u kabini je bilo dima i osjećalo se kao da nešto gori, dok je miris postajao sve snažniji.

Avion se vratio u združenu bazu Endrjus i bezebjedno sletio u 9.05 časova ujutru.

First Lady's aircraft safely on the ground back at Andrews. No rush to get off the plane after smoke and burning smell detected. Problem developed about 10 minutes after take-off en route Philadelphia for @FLOTUS hospital remarks. Press and officials calmly led off the tarmac. pic.twitter.com/PFX11v5xJg

— Mark Knoller (@markknoller) October 17, 2018