Zapalio cigaretu pa raznio automobil

Tako je izazvao eksploziju koja je potpuno uništila automobil i ugrozila njegov život.

Incident se dogodio pred očima brojnih prolaznika u veoma prometnoj ulici engleskog grada Halifaksa.

Lokalni mediji prenose kako je eksplozija uništila automobil. Stakla su popucala, a oštećenja su primjetna i na vratima, odnosno gepeku.

"Sjedio sam u obližnjem baru kada je auto eksplodirao", napisao je jedan korisnik Twittera.

Britanski Mirror prenosi da je vozač, na svu sreću, iz automobila izašao s manjim povredama.

U izvještaju policije navodi se kako je vozač najprije osvježivačem vazduha poprskao unutrašnjost automobila, a potom zapalio cigaretu koja je izazvala eksploziju boce.

Ubrzo je s manjim povredama napustio vozilo, a pomoć mu je ukazana na mjestu nesreće. Ulica u kojoj se dogodio incident bila je blokirana zbog uviđaja.

"Automobil je doslovno eksplodirao ispred mog stana. Cijela se zgrada zatresla, a prozori su podrhtavali", opisao je eksploziju jedan stanovnik Halifaksa.

A car explosion in Halifax Town Centre. What an enormous bang. I was in an adjacent bar.

Emergency services on scene in moments @WYFRS @WYP_Halifax @CMBC_CSRT @YorksAmbulance

Unbelievably the driver just climbed out. Thankfully there appears to be no injuries. #Calderdale pic.twitter.com/1yQkbndIjn

— Craig Chew-Moulding (@CraigMoulding) December 14, 2019