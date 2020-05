Zamjenik premijera ne zna gdje će s maskom

Na Tviteru je osvanuo snimak koji se masovno šeruje, a njemu se vidi da potpredsjedniku belgijske vlade nije baš jasno kako se stavlja maska na lice.

On ju je prvo stavio na čelo, zatim na oči, a da li je na kraju uspio da se izbori sa njom to nismo vidjeli.

Pogledajte kako je to izgledalo.



