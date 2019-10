Zamak iz 14. vijeka izgorio u požaru

Zamak Šuri u južnom Јapanu, koji je na listi lokacija svjetske baštine Uneska, skoro potpuno je izgorio u požaru, javila je japanska televizija.

Požar je noćas izbio u zamku iz 14. vijeka, koji se nalazi u gradu Naha u prefekturi Okinava.

Shuri Castle a UNESCO World Heritage site in Okinawa, Japan has gone up in flames. https://t.co/AcXAF7KWUq — Twitter Moments (@TwitterMoments) October 30, 2019

U gašenju vatre učestvovalo je više od 20 vatrogasnih timova, javio je TASS.

Za sada nema izvještaja o potencijalnim žrtvama.

Policija je pokrenula istragu o uzroku požara.

Zamak Šuri ili Šuridžo uvršten je na listu lokacija svjetske baštine 2000. godine.