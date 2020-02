Zakopao hamburger sa šejkom i pomfritom u vrt, otkopao ga i pojeo nakon 14 mjeseci

Britanac koji je zakopao Big Mek sa šejkom i pomfritom kod prijatelja u vrt iskopao je obrok 14 mjeseci kasnije i pojeo ga.

Mat Nadin iz Barnslija kupio je Big Mek meni iz lokalnog MekDonaldsa u novembra 2018. godine. Uz pomoć prijatelja Andija Tompsona obrok su stavili u taperver kutiju i zakopali ga u njegov vrt prije Matovog 39. rođendana.

Otac troje djece namjeravao je iskopati obrok na 40. rođendan, no tek je sad našao vremena za to – što znači da je bio pod zemljom 14 mjeseci. Pogledajte kako je to prošlo.